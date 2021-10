Bern (awp) - Die Aktien von Holcim sind am Freitag in einem schwächeren Umfeld stark gesucht. Grund dafür ist laut Händlern der Quartalsbericht, den der Zementkonzern am Morgen veröffentlicht hat.Um 09.15 Uhr notiert die Aktie des Weltmarktführers um 2,3 Prozent höher auf 46,64 Franken. Derweil gibt der Leitindex SMI ...

