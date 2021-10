Die aktuell längste Serie: Symrise mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.81%) - die längste Serie dieses Jahr: Verbio 13 Tage (Performance: 36.72%). Tagesgewinner war am Donnerstag Mologen mit 22,22% auf 0,02 (2% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 33,33% - es war der 22. Tagessieg 2021, Rang 1 im BSN Watchlist) vor Ballard Power Systems mit 9,66% auf 17,71 (154% Vol.; 1W 8,65%) und Ford Motor Co. mit 8,70% auf 16,86 (371% Vol.; 1W 1,87%). Die Tagesverlierer: Sportradar Group mit -12,06% auf 17,94 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,98%), Deutsche Wohnen mit -8,20% auf 45,81 (1145% Vol.; 1W -13,47%), Swisscom mit -7,41% auf 507,20 (385% Vol.; 1W -6,73%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (17059,48 Mio.), ...

