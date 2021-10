Dübendorf (ots) -Die Temporärbranche bleibt auf Wachstumskurs. Gemäss Swiss Staffingindex leisteten die Temporärarbeitenden im dritten Quartal 2021 12,9 Prozent mehr Einsatzstunden gegenüber dem Vorjahr. Die gute Geschäftslage in der Temporärbranche spricht für eine weitere Entspannung auf dem Arbeitsmarkt und die Rückkehr der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf ihren ursprünglichen Wachstumspfad.Die Temporärbranche gilt als Seismograf für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Arbeitsmarkts. "Über den Sommer haben unsere Mitglieder insbesondere im Bau und in der Industrie eine Normalisierung der Beschäftigungslage gespürt." stellt Myra Fischer-Rosinger, Direktorin von swissstaffing fest. "Auch im Dienstleistungssektor stehen die Zeichen aufgrund des anziehenden Konsums auf grün, aber noch mit angezogener Handbremse." Trotz der guten Entwicklung liegt die Branche jedoch noch immer 6 Prozent hinter den Zahlen aus dem Jahr 2019.Positiver Ausblick trotz RisikenDie CEOs der Personaldienstleister blicken optimistisch in die Zukunft. 55 Prozent erwarten in den kommenden sechs Monaten eine Steigerung der Geschäftstätigkeit. Dennoch könnten die aktuellen Ressourcenengpässe, die anziehenden Preise und eine sich verschlechternde Corona-Lage dafür sorgen, dass Branche und Wirtschaft ein schwieriger Winter bevorstehen.Weitere Statistiken finden Sie über diesen Link (http://www.swissstaffing.ch/de/Branche-Politik/Branchenstatistiken/Einleitung.php).https://www.swissstaffing.ch/de/Branche-Politik/Branchenstatistiken/Einleitung.phpPressekontakt:Marius Osterfeld, ÖkonomTel: 044 388 95 70 / 079 930 45 25marius.osterfeld@swissstaffing.chBlandina Werren, Leiterin KommunikationTel: 044 388 95 35blandina.werren@swissstaffing.chwww.swissstaffing.chOriginal-Content von: swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057910/100880230