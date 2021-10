Trader, die bei der Chancensuche über den Teich in Richtung Australien und Neuseeland schauen, stehen derzeit vor einer kleinen Herausforderungen. Denn sowohl NZD als aus AUD sind in starken Aufwärtstrends verortet. Wo die Unterschiede liegen und welche FX-Paarung etwas mehr Stärke an den Tag legt, offenbart ein Blick in die Charts. Die Bullen tanzen in beiden Paaren Beim Blick in die Charts von NZDUSD und AUDUSD muss schon sehr genau hingeschaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...