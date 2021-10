Der Hersteller von Luxus-Elektroautos, Lucid Motors, hat gestern ein Kursfeuerwerk abgebrannt. Zeitweise stieg die Aktie um rund 47 Prozent auf knapp 40 Dollar, um am Ende mit einem Plus von 31 Prozent aus dem Handel zu gehen. Hier sind die Gründe, warum die Aktie am Donnerstag durch die Decke ging und wie DER AKTIONÄR die nächsten Wochen einschätzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...