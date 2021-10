Im zweiten Anlauf klappt es. Volvo fährt am Freitag an der Nasdaq Stockhom vor. Auch diesmal lief es nicht komplett rund. Das Unternehmen konnte seine Aktien nur am unteren Ende der Preisspanne platzieren. Damit sind die Schweden zum IPO weniger wert, als eine Tochter, die demnächst selbst an die Börse gehen wird.Den ersten Kurs ritzte die Aktie bei 58,75 Schwedische Kronen (SEK) in die Kurstafel - gut elf Prozent über dem Ausgabepreis. Insgesamt nahmen Volvo und der Eigentümer Geely mit dem Börsengang ...

