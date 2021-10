Linz (www.anleihencheck.de) - Im Hinblick auf die heutige EZB-Ratssitzung ist mit keiner Änderung der Geldpolitik zu rechnen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Hauptthema dürfte der Umgang mit den jüngsten Inflationsanstiegen sein, welche von den EZB-Währungshütern bisher tendenziell als vorübergehend "heruntergespielt" worden seien. Entsprechend würden das die aktuellen Notierungen in EUR/USD widerspiegeln - der US-Dollar neige zur Stärke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...