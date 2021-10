London (www.anleihencheck.de) - Die Situation bleibt laut der Erklärung der Europäischen Zentralbank weitgehend unverändert, so Helen Anthony, Global Bonds Portfolio Manager bei Janus Henderson InvestorsAuf der Pressekonferenz habe sich dennoch alle Aufmerksamkeit auf Lagarde gerichtet und die Frage, ob die aggressiveren Bewegungen, die man in letzter Zeit am vorderen Ende der europäischen Zinskurve gesehen habe, mit der Einschätzung der EZB übereinstimmen würden (die derzeit von 20 Basispunkten für Zinserhöhungen bis Ende 2022 ausgehe). ...

