n den Klammern die Anzahl der wikifolios, die die Aktie getradet haben ------------------------------------------------------------------------ Jumping the ship - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% verloren haben) am häufigsten verkauft (19) BLOOM ENERGY A DL-,0001 US0937121079(14) Valneva FR0004056851(14) Nvidia US67066G1040 Fear of missing out - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% zugelegt haben) am häufigsten gekauft (14) HelloFresh DE000A161408(10) ADVA Optical Networking DE0005103006(9) MERCADOLIBRE INC. DL-,001 US58733R1023 Buying the Dip - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% verloren haben) am häufigsten gekauft (14) Intel US4581401001(5) ROCK TECH ...

