DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält Aufträge für die Lieferung von Produktionsanlagen für Dünnschicht-Solarmodulen (CdTe und CIGS)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kahl am Main (pta013/29.10.2021/09:50) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Aufträge für die Lieferung von Produktionsanlagen zur Herstellung von Dünnschicht-Solarmodulen (CdTe und CIGS)

Kahl am Main, 29.10.2021 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) hat am heutigen Tag eine Reihe von Verträgen für die Lieferung von Anlagen zur Produktion von Dünnschicht-Solarmodulen mit China Triumph International Engineering Co Ltd. (CTIEC), Shanghai, China, einer Tochtergesellschaft der China National Building Materials Group (CNBM), Peking, China, unterzeichnet.

Herr Dr.-Ing. Stefan Rinck, CEO SINGULUS TECHNOLOGIES, hat entsprechende, rechtsverbindliche Lieferverträge unterzeichnet. Die Auftragserteilung umfasst dabei die Lieferung von Produktionsanlagen für Fertigungsstandorte zur Herstellung sowohl von CdTe- sowie von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen mittels Sputtern, Verdampfen und Sublimieren. Der Gesamtauftragswert beträgt rund 25 Mio. EUR. Die Anzahlungen werden planmäßig auf Basis der vertraglichen Vereinbarungen in der kommenden Zeit erwartet.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 170 9202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1635493800746 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2021 03:50 ET (07:50 GMT)