Der Immobilienmakler Engel & Völkers nimmt ein digitales Banking-Angebot mit ins Programm auf. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Immobilieneigentümer, steht aber allen Kunden offen. Wie für eine NeoBank üblich, fallen für die Kontoführung keine Gebühren an. Mit dabei sind eine Visa-Debitkarte und Unterkonten. Der Hamburger Immobilienmakler Engel & Völkers steigt mit "E&V Smart Money" nun auch ins digitale Bankgeschäft ein. Kunden können sich per App ein vollwertiges Bankkonto bei dem Immobilienspezialisten ...

