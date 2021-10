Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX eröffnet schwächer ++ Daimler mit Q3-Zahlen ++ Amazon: Gewinn bricht ein ++ Facebook will sich umbenennen.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen waren gestern im Rally-Modus. Der Dow Jones legte um 0,68 % auf 35.730 Punkte zu. Der S&P 500 stieg um 0,98 % auf 4.596 Punkte. Getoppt wurden die Standardindizes noch vom Nasdaq 100, der mit einem Plus von 1,15 % auf 15.778 Punkte aus dem Handel ging. Auslöser für die Rally waren die guten Unternehmenzahlen. Bei Amazon und Apple, die ihre Zahlen nachbörslich vorlegten, gingen die Anleger von guten Zahlen aus. Die beiden Technologiekonzerne konnten die Vorschusslorbeeren aber nicht bestätigen. Bei Amazon brach der Quartalsgewinn ein und Apple wurde von Lieferproblemen und Corona belastet. Diese schwachen Vorgaben belasteten heute auch den Dax, der 0,74 % schwächer bei 15.579 Punkten eröffnete. Im weiteren Verlauf des frühen Handels konnte der deutsche Leitindex das Minus aber eingrenzen. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt stieg im dritten Quartal nur um 1,8 % zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Ökonomen hatten dagegen mit einem Plus von 2,2 % gerechnet. Um 11 Uhr gibt es außerdem aktuelle Konjunkturdaten zur Inflation in der Eurozone.

Trotz der Lieferprobleme bei Halbleitern konnte Daimler gute Q3-Zahlen vorlegen.

