Factorial Energy, ein US-Entwickler von Feststoff-Batteriezellen, hat eine Kooperation mit Hyundai und Kia angekündigt. Der koreanische Autokonzern wird die Feststoffbatterien von Factorial im Rahmen einer Entwicklungsvereinbarung in seinen Elektroautos testen und ein strategisches Investment in Factorial tätigen. Zur Höhe dieses Investments macht Factorial Energy in der Mitteilung keine Angaben - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...