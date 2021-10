Die auf Dermatologie spezialisierte Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113) hat wieder das Niveau ihrer "Vor-Corona"-Umsätze erreicht und damit es auf dem bereits wichtigsten Markt - USA - schnell weitergeht, bringt man die US-Tochter Biofrontera Inc. an die NASDAQ. Und heute teilt Biofrontera die Konditionen mit. Es sollen 18 Mio USD erlöst werden, um "durchzustarten". Keine schlechte Zeit für ein NASDAQ-Listing und das auch noch in einer aktuell beliebten Branche.Und die "Story" der Biofrontera passt: Grosser Zielmarkt, zugelassenes Medikament mit einem extremen Hebel durch gesteigerte Marketingaufwendungen. ...

