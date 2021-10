Aktienforum-Präsident Robert Ottel fordert anlässlich des heutigen Weltspartages, dass die Politik bessere Rahmenbedingungen für einen kapitalgedeckten Vermögensaufbau schaffen muss. "Zwar ist die Sparquote während der Pandemie spürbar gestiegen. Spürbar ist aber auch ein Umdenken der Österreicherinnen und Österreicher, dass ihr Geld auf dem Sparbuch in der Niedrigzinsphase mit inflationären Tendenzen rasch weniger wert wird", so Robert Ottel, Präsident des Aktienforums. "Das Aktienforum sieht sich daher auch als eine Interessenvertretung der Sparer, die versuchen, langfristig via Aktien- und Fondssparplänen privat vorzusorgen", betont Ottel. Laut Aktienforum gilt es auch das Bewusstsein der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...