- BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1225 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 70 (80) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 52 (48) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 1030 (980) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 1155 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2105 (2056) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN INITIATES M&G WITH 'NEUTRAL' - TARGET 200 PENCE - GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2500 (2450) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES UNITED UTILITIES TO 'HOLD' ('REDUCE') - JEFFERIES CUTS GAMES WORKSHOP GROUP PRICE TARGET TO 12250 (13200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 650 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 584 (577) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING PL TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 200 (220) PENCE - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1190 (1110) PENCE - 'BUY'



