Hintergrund ist die Übernahme von RES Méditerranée SAS durch Hanwha Solutions. Das französische Unternehmen setzt neben der Photovoltaik auch auf Windenergie an Land und auf See.Im August hatte die Hanwha Solutions Corporation eine Absichtserklärung zum Erwerb aller Anteile an der RES Méditerranée SAS (RES France) unterzeichnet. Am Freitag hat der südkoreanische Mischkonzern nun die Übernahme bestätigt. Die Transaktion hat vor allem Auswirkungen auf Q-Cells: Die Hanwha-Tochter erweitert demnach nicht nur ihr Portfolio an erneuerbaren Energien in Europa, sondern verdoppelt auch ihre Projektpipeline ...

