In der aktuellen November-Ausgabe der Ökotest punkten gleich drei Eigenmarkenartikel mit Top-Ergebnissen. Der "Vemondo Bio Organic Hafer" erhält insgesamt die Note "sehr gut". Sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch bei der Sensorik schneidet der Haferdrink mit "sehr gut" ab. Mit der Note "gut" wird die "Cien Olive Cremeseife" bewertet. Bei den Inhaltsstoffen erhält das Produkt sogar die Note "sehr gut". Das "Aromata Backpapier" ist mit 3 Cent pro Blatt eines der preiswertesten Artikel im Test und überzeugt in der Gesamtwertung ebenfalls mit "gut".



