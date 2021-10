Unterföhring (ots) -- Netflix und Sky erweitern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in Deutschland und Österreich- Das Netflix Basis-Abo wird Teil des Einstiegsangebots Sky Ultimate TV- Entertainment-Fans in Deutschland und Österreich dürfen sich freuen: Im neuen Sky Ultimate TV Paket auf Sky Q sind in Zukunft die neuesten und besten Serien von Sky sowie preisgekrönte Filme, Hitserien, Dokumentationen und Kidsprogramme von Netflix enthalten- Weiter sind Netflix Empfehlungen und Suche direkt auf Sky Q integriert- Das neue Sky Einstiegsangebot inklusive Netflix ist ab 9. November buchbar29. Oktober 2021 - Eine erfolgreiche Partnerschaft wird weiter ausgebaut: Ab 9. November wird Netflix fester Bestandteil des neuen Einstiegsangebots von Sky: Sky Ultimate TV (https://www.sky.de/ultimate)wird dabei nach einer Übergangsphase die beiden Pakete Entertainment Plus und Entertainment ersetzen. Alle Sky Q Kunden in Deutschland und Österreich werden so die neuesten und besten Serien von Sky (https://www.sky.de) und ein breites Angebot an internationalem und lokalem Entertainment von Netflix aus einer Hand genießen können.Sky Ultimate TV umfasst einen vollwertigen Zugang zum Netflix Basis-Abo inklusive Filmen, Kinderprogrammen, Dokumentationen und Serien wie "Sex Education" und "Squid Game". Außerdem bietet Sky Ultimate TV die lineare Sky Programmvielfalt mit 27 Premium Sendern, tausenden Serien (https://www.sky.de/serien), Dokus, Shows und Sky Originals wie "Das Boot" (https://www.sky.de/serien/das-boot-154535), "Der Pass", "Die Ibiza Affäre" (https://www.sky.de/serien/die-ibiza-affaere) und zukünftigen Highlights wie "Die Wespe" (https://www.sky.de/serien/die-wespe).Weiterhin macht es die Integration von Netflix auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) für alle Kunden einfacher denn je, ihre Lieblingsprogramme zu finden und Programmhighlights zu entdecken. Empfehlungen für Netflix werden unter anderem auf der Home-Seite von Sky Q, sowie in den Bereichen Serien und Filme angezeigt. Netflix Inhalte sind zudem in die Sky Q Suche integriert.Sky Ultimate TV ersetzt die beiden Pakete Entertainment Plus und Entertainment und wird nach einer Übergangsphase das neue Basisangebot für Sky Q. Für 20 Euro pro Monat bekommen die Kunden bestes Sky Entertainment inklusive Netflix und dem innovativen TV-Erlebnis mit Sky Q. Ein Upgrade auf Netflix Standard oder Premium ist zusätzlich möglich und kann während der Vertragslaufzeit von Sky Ultimate TV jederzeit entfernt werden. Voraussetzung für die Nutzung von Sky Ultimate TV ist ein Sky Q Receiver. Sky Kunden mit einem bestehenden Netflix-Abo können ihr Konto problemlos mit Sky Ultimate TV verbinden und damit Ihr Netflix-Profil weiter verwenden. Sky Ultimate TV Kunden können Netflix ebenfalls auf allen üblichen Netflix-unterstützten Geräten nutzen.Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships & Distribution, Sky Deutschland: "Unser Ziel ist es, allen Sky Kunden das beste Fernseherlebnis zu ermöglichen. Mit Sky Ultimate TV schlagen wir ein neues Kapitel auf und integrieren erstmals das Abo unseres Partners Netflix komplett in unser Einstiegsangebot. So bekommen alle Entertainment-Fans bei Sky einen komfortablen Zugriff auf die weltweit besten Serien und Filmen. Alles an einem Ort."Rene Rummel-Mergeryan, Director Business Development Netflix: "Sky und Netflix verbindet eine Leidenschaft für beste Unterhaltung, präsentiert in Form eines erstklassigen Produkterlebnisses. Wir sind erfreut darüber, dass wir diese außergewöhnliche Partnerschaft weiterentwickeln können und mit Ultimate TV nun ein fester Bestandteil in Sky's Einstiegsangebot sein werden."_________________________________________________________________________Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV-Sender, On Demand, UHD, Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und TVNOW sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, TVNOW und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404).Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über NetflixNetflix ist mit 214 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern der größte Streaming-Entertainment-Dienst weltweit und bietet Zugriff auf eine große Auswahl vielfältiger Serien, Dokumentationen und Spielfilme in zahlreichen Sprachen. Mitglieder können die Inhalte jederzeit, überall und mit fast jedem beliebigen internetfähigen Endgerät unbegrenzt streamen, ohne dauerhafte Verpflichtungen einzugehen. 