Valneva informierte seine Anleger kürzlich über eine neue Kapitalmaßnahme, mit der neben dem in Entwicklung befindlichen Tot-Impfstoff gegen Corona auch andere Projekte finanziert werden sollen. Erwartungsgemäß führte das zu einer deutlichen Abwertung, die Kurse fielen am Mittwoch um etwas mehr als neun Prozent in die Tiefe. Dabei lassen sich aber durchaus auch positive Signale erkennen.Erfreulich ist etwa, dass die Bullen trotz des hohen Drucks von oben die 20-Euro-Marke verteidigen konnten. Das ist nicht selbstverständlich, denn noch vor zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...