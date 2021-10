DJ Merkel: Bin mir Zumutungen für Griechenland bewusst

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei ihrem Abschiedsbesuch in Griechenland die schwierige Phase in den Beziehungen zwischen beiden Ländern während der Eurokrise thematisiert. Sie sei sich "sehr persönlich" bewusst gewesen, "welche Zumutungen und welche Herausforderungen" während mit der Stabilisierung des Euros für die Menschen in Griechenland verbunden waren.

"Aber zum Schluss ist es uns gelungen, dass wir einen Weg gefunden haben, indem Griechenland eben nicht nur 40 Jahre in der Europäischen Union ist, sondern Griechenland auch Mitglied des Euros ist", sagte Merkel in Athen. Griechenland drohte der Staatsbankrott und konnte nur mit internationaler Hilfe unter harten Auflagen gerettet und in der Eurozone gehalten werden. Viele Griechen haben Merkel in dieser Zeit für ihre Politik scharf kritisiert.

Mit Blick auf das Corona-Wiederaufbauprogramm der EU sagte Merkel, dass eine enge Zusammenarbeit und eine finanzielle Unterstützung für südeuropäische Länder nötig seien.

"Ich war ganz überzeugt davon und habe deshalb auch diesem Recovery-Plan oder Next-Generation-EU-Programm aus vollsten Herzen zugestimmt", so Merkel. Die Corona-Pandemie sei ein "sehr, sehr großes Unglück" für alle, aber ganz besonders für die EU-Länder, die durch eine lange Phase von Reformen und Ausgabenkürzungen gelaufen seien.

Daher sei es "jetzt ein Gebot der Fairness", der europäischen Kohäsion und des Funktionieren des Europäischen Binnenmarktes, dass Länder wie Griechenland, Portugal, Italien, Spanien nun die Möglichkeit bekommen, Investitionen in die Zukunft vorzunehmen.

"Denn wir werden die globalen Herausforderungen nicht bewältigen, siehe Klimaschutz zum Beispiel oder nachhaltige Biodiversität, wenn wir nicht uns gegenseitig unterstützen dabei, diese Transformation des Wirtschaften, der Energieversorgung, der Mobilität auch wirklich gemeinsam zu bewältigen", so Merkel.

