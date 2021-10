Volle Hallen, wertvolle Kontakte - der Erfolg der diesjährigen Fachpack unter besonderen Bedingungen hat viele überrascht. Drei Tage lang hielt die Messe viele Verpackungsinspirationen auch für die Pharma-, Food- und Kosmetikbranche bereit. Die Freude über persönliche Begegnungen mit Kunden und Geschäftspartnern war an allen drei Messetagen zwischen 28. und 30. September zu spüren. "Auch wenn wir in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt viele Vorgänge digitalisiert haben, so war es doch sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...