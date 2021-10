Daimler veröffentlicht Quartalszahlen

Werbung



Der deutsche Automobilhersteller Daimler veröffentlichte heute seine Quartalszahlen. Die Ergebnisse sind überraschend: Trotz der aktuellen Chipkrise, welche die Produktionskapazitäten der Autobranche massiv einschränkt, konnte das börsennotierte Unternehmen seinen Gewinn um circa 20 Prozent steigern.



Der in Stuttgart ansässige Autokonzern Daimler beeindruckte am Donnerstag mit hervorragenden Zahlen. Obwohl der Absatz im dritten Quartal bei lediglich 578.000 Einheiten lag (25 Prozent weniger als im Vorjahr), konnte Daimler das EBIT von 3,1 Milliarden auf 3,6 Milliarden Euro steigern.



Dies liegt vor allem daran, dass Daimler momentan an vielen Bereichen spart und unrentable Modelle einstellt sowie Fabriken verkauft. Hinzu kommt der Fokus auf Luxusautos seitens Daimler, da hier eine wie bei herkömmlichen Automarken vorgesehene Massenproduktion nicht vorgesehen ist. Somit ist die Wirkmächtigkeit der Chip-bedingten Kapazitätskürzungen eher gering.



Der Finanzchef von Daimler (Harald Wilhelm) äußerte sich zu den Ergebnissen wie folgt: "Wir bleiben auf Kurs, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Dank eines robusteren Geschäfts haben wir das EBIT trotz eines herausfordernden Umfelds gesteigert".

Bei Daimler Truck hingegen sehen die Zahlen nicht so vielversprechend aus wie bei Daimler selbst. Der Nutzfahrzeughersteller musste für das dritte Quartal 2021 eine Gewinnreduktion von elf Prozent verbuchen. Der Unternehmensgewinn Beträgt nun lediglich 482 Millionen Euro.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?