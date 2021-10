PARIS (dpa-AFX) - Im Fischereistreit zwischen London und Paris hat der EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Breton, Großbritannien zum Einlenken aufgefordert. "Die britische Seite zeigt keinen guten Willen", sagte er am Freitag im Sender Franceinfo. "Ich glaube, es wäre gut, wenn man jetzt wieder etwas zur Vernunft kommt." Es fehlten noch ungefähr die Hälfte der an französische Fischer zu erteilenden Lizenzen.

Der Fischereistreit schwelt seit langem und eskalierte zuletzt immer weiter. Hintergrund ist die Frage, wie viel ausländische Fischer nach dem Brexit in britischen Gewässern fangen dürfen. Paris ist der Meinung, Großbritannien habe französischen Fischern unrechtmäßig zu wenige Fischfang-Lizenzen erteilt, London bestreitet das. Nachdem Frankreich am Mittwoch Strafmaßnahmen gegen Großbritannien angekündigt hatte - etwa schärfere Kontrollen von britischen Booten und Anlandeverbote für sie in den meisten französischen Häfen -, bestellte London für Freitag die französische Botschafterin ein.

Bereits in den Verhandlungen über den Handelspakt der Briten mit der EU war die Frage nach Fischfang-Lizenzen besonders heftig umstritten. Sie schien eine Einigung zeitweise fast unmöglich zu machen. Auf EU-Seite waren es vor allem die Franzosen, die sich unnachgiebig zeigten; das Thema wird seit jeher äußerst emotional behandelt und spielt mit uralten Ressentiments gegen das jeweils andere Land./vio/DP/eas