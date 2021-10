München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Kranke Wälder, überflutete Täler - wird jetzt ernst gemacht beim Klimaschutz?Die Gäste:Peter Wohlleben (Förster und Buchautor)Carla Reemtsma (Klima-Aktivistin; Mitorganisatorin der "Fridays for Future"-Demos)Anne Spiegel (B'90/Grüne, Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz)Sebastian Lachmann (Industriekaufmann beim Bergbau- und Kraftwerksbetreiber LEAG in Cottbus)Dorothea Siems (Wirtschaftsjournalistin; Chefökonomin der "Welt")Die Diskussionsrunde mit Frank Plasberg startet diesmal mit einer Reportage: Förster Peter Wohlleben zeigt, welche Rolle gesunder Wald beim Klimawandel spielt, und besucht Menschen im nahe gelegenen Dorf Schuld an der Ahr, das von der Flut zerstört wurde. Die Flut, ein dramatisches Zeichen für den Klimawandel. Anschließend wird in der Runde diskutiert: Wie radikal muss die Klimapolitik jetzt werden? Und geht das ohne harte Umbrüche für ganze Regionen, ohne Verzicht für alle?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5059784