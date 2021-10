DJ Bechtle AG sieht von Umwandlung in eine SE ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Umwandlung der Bechtle AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) ist vom Tisch. Aufgrund der Pandemielage sei es bislang nicht möglich gewesen, die vorbereitenden gesetzlich geforderten Präsenzsitzungen durchzuführen. Und auch derzeit sei unsicher, ob Präsenzsitzungen in den nächsten Monaten in den jeweils erforderlichen Fristen möglich sein werden, teilte der im MDAX- und TecDAX notierte Gesellschaft mit.

Der Aufsichtsrat habe dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, den Formwechsel zunächst nicht weiter zu verfolgen. Der Vorstand behalte sich vor, das Vorhaben zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufzugreifen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2021 07:42 ET (11:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.