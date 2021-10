Der Vorstand der Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9) rechnet nach aktueller Einschätzung vom heutigen Tage damit, dass eine wesentliche finanzielle Steuerungskennzahl, die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR), im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich schwächer ausfallen wird als bislang prognostiziert und passt seine Jahresprognose 2021 sowie Mittelfristprognose an. Nach aktuellem Kenntnisstand erwartet der Vorstand zum Ende des Geschäftsjahres 2021 jährlich wiederkehrende Umsätze in einer Bandbreite zwischen 30 - 31 Mio. EUR (entspricht +24% bis +29% gegenüber Vj.). In der Folge ergibt sich auch eine ...

