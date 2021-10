Vaduz (ots) -Das Amt für Gesundheit und die Stabsstelle für Sport führten zusammen mit den Vertretern der Gesundheits- und Sportkommission der Gemeinden am Donnerstag, 28. Oktober eine gemeinsame Konferenz in Schaan durch.Über 30 Vertreter der Gemeinden und geladene Gäste nahmen am Anlass teil. Dies unterstreicht die wichtige Rolle der Gemeinden in der Sport- und Gesundheitsförderung. Die Konferenz bietet eine ideale Plattform das Thema Sport und Bewegung über die Gemeindegrenzen hinweg voranzutreiben und den Austausch zu pflegen.In diesem Jahr stand die Konferenz unter dem Titel "Liechtenstein, das Radland". Vier Inputreferate zeigten unterschiedliche Facetten des Radfahrens auf. Als Hauptreferent konnte Darco Cazin aus dem Engadin gewonnen werden. Er gilt als Mountainbike Visionär und wichtiger Impulsgeber für Städte, Gemeinden, Unternehmen und Behörden in der Entwicklung von Bike Destinationen. Nach den vielen Denkanstössen aus den Referaten wurde der wertvolle Meinungsaustausch bei einem Apéro fortgeführt.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 236 63 31Amt für GesundheitCarmen EggenbergerT +423 236 73 32Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100880253