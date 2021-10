ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Prognoseänderung und Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Marktschätzungen für das operative Ergebnis könnten etwas steigen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des schwierigen Automarktes dürfte es einfacher sein, das Kolbengeschäft in Teilen zu verkaufen anstatt gesamthaft./men/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 12:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 12:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009

RHEINMETALL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de