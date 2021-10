Der schweizerische Zement- und Baustoffkonzern will im Gesamtjahr das vergleichbare, bereinigte operative EBIT um mindestens 22 % (zuvor: mindestens 18 %) ausbauen. Weiteres Ziel ist eine Kapitalrendite oberhalb von 8 %. Für 2022 gesetzte Ziele werden vorzeitig erreicht, was sich schon im Sommer abzeichnete.



Mit den Zahlen zum Q3 (Umsatz + 12,9 %, wiederkehrendes EBIT + 6,2 %) hat der weltweite Branchenführer Analysten-Erwartungen übertroffen. Im Neunmonatszeitraum erreichte man 19,8 Mrd. CHF Umsatz (+ 15,7 %) sowie ein bereinigtes EBIT von 3,5 Mrd. CHF (+ 33,3 %).



Seit März gehört Firestone Building Products zum Konzern. Und liefert in 2021 zweistelliges Wachstum, so das Management. Mit Zukäufen macht HOLCIM temporeich weiter; die Trennung von den Aktivitäten in Brasilien wurde im dritten Quartal bekanntgegeben. Die strategische Portfolioumstellung nimmt Fahrt auf, so CEO Jan Jenisch.



Die HOLCIM-Aktie legt in der Schweiz heute 1,3 % zu und notiert mit 46,20 CHF rund 21 % unter dem im April markierten Jahreshoch.



