Berlin (ots) -Kirchen leisten als größte nichtstaatliche Kulturträger unerlässliche KulturarbeitAm 31. Oktober ist Reformationstag. Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann:"Evangelische Christen erinnern jedes Jahr am Reformationstag an das Wirken von Martin Luther. Aber der Reformationstag ist noch mehr. Er macht deutlich, welche Bedeutung die Kirchen für unsere Gesellschaft haben.Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist klar: Ohne unsere Kirchen wäre unsere Kulturlandschaft ärmer. Sie sind - neben den staatlichen Trägern - größter Kulturträger in Deutschland. Das kulturelle Engagement der Kirchengemeinden geht weit über Gottesdienst und Liturgie hinaus. Es gibt unzählige kirchliche Kulturangebote - von Orgelkonzert, Kirchenchor bis Sternsinger oder Lesungen. Dank des ehrenamtlichen Einsatzes von Millionen Christinnen und Christen sind Kirchen auch immer Kulturorte. Und viele Gotteshäuser bezeugen neben den kirchlichen auch unsere kulturgeschichtlichen Wurzeln.Deshalb hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sich für die Sanierung und Restaurierung von Kirchen und Orgeln in ganz Deutschland stark gemacht. Mit unserem Denkmalschutz-Sonderprogramm sind allein in den letzten vier Jahren fast 200 Millionen Euro in die Fläche geflossen. Mit Rekordsummen des Bundes konnte baukulturelles Erbe erhalten werden. Wir erwarten, dass auch der neue Bundestag dieses segensreiche Programm fortsetzen wird. Denn gerade in ländlichen Regionen sind die Kirchen mit ihrer Arbeit ein wichtiges Bindeglied. Mit dem Soforthilfeprogramm 'Kirchturmdenken. Sakralbauten in ländlichen Räumen: Ankerpunkte lokaler Entwicklung und Knotenpunkte überregionaler Vernetzung' haben wir dieser Arbeit Tribut gezollt. Der Bedarf besteht weiter. Deshalb wird sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Fortführung im Rahmen des Bundesprogramms 'Kultur in ländlichen Räumen' einsetzen.Kirchen machen aber nicht nur unsere Kulturlandschaft heller. Sie sorgen auch für Identität. Eine europäische Kulturidentität ist ohne das Christentum nicht vorstellbar. Unsere Kirchen gehören zu unserem kulturellen Fundament. Orgelmusik und Glockengeläut sind Teil unserer Kultur. Glocken sind ein Symbol - auch für Gebete. Deshalb ist das liturgische Läuten auch grundgesetzlich geschützt."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5059907