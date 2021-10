Berlin (ots) -WELT-Reporter Alfred Hackensberger war nach der Machtübernahme der Taliban zwei Wochen lang mit einem Kamerateam in Afghanistan unterwegs. In seiner TV-Reportage "Die neue Herrschaft der Taliban - Eine Reise durch Afghanistan" ermöglicht er einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der islamistischen Terrorgruppe und besuchte einige Orte, an denen noch kein westlicher Journalist war. Hackensberger zeigt die Drogenszene des Landes, Schulen ohne Mädchen, Flüchtlingslager, die große wirtschaftliche Not, den Kampf der Menschen ums Überleben. Die Reportage zeigt die Angst der Menschen vor den Taliban und der Scharia, sowie die Enttäuschung über die alte, vom Westen gestützte Regierung.Der WELT-Reporter Hackensberger sah Dörfer, die vom Drogenanbau leben. Er sprach mit ehemaligen Ortskräften über ihre Angst und Enttäuschung, mit mutigen Frauen über ihren Kampf für Gleichberechtigung und einem Orthopäden, der sich auf künstliche Hände spezialisiert hat. Sie waren im größten Gefängnis des Landes, in dem die einstigen Taliban-Häftlinge jetzt die Wärter sind. Und aus dem viele IS-Terroristen freigekommen sind.Die TV-Reportage von Hackensberger und Co-Autorin Andrea Ohms liefert ein vielschichtiges, faszinierendes Bild von Afghanistan unter der neuen Herrschaft der Taliban mit Blick darauf, ob und wie uns dieses Land auch nach dem Abzug der internationalen Truppen beschäftigen wird. Wird das Land erneut zu einem Rückzugsort für Terroristen? Und was ist mit all den Menschen, die aus Armut und Angst vor den Taliban nur eins wollen: fliehen?Jan Philipp Burgard, WELT-Chefredakteur TV und Bewegtbild: "Wir haben noch die dramatischen Bilder vom Abzug aus Afghanistan Ende Juni im Kopf. Im Sinne einer nachhaltigen Berichterstattung zeigt unser WELT-Reporter Alfred Hackensberger nun, wie es den Menschen unter der neuen Herrschaft der Taliban geht."Alfred Hackensbergers große Afghanistan-Reportage ist am Wochenende auch als Titelgeschichte in der WELT AM SONNTAG nachzulesen.Die ursprünglich für Sonntag 12.15 Uhr geplante Ausstrahlung wurde aus Jugendschutzgründen auf den neuen Sendeplatz am Sonntagabend um 22.00 Uhr verschoben."Die neue Herrschaft der Taliban - eine Reise durch Afghanistan" am Sonntag, dem 31. Oktober um 22.00 Uhr auf WELT. Alle Sendungen auch im Livestream auf WELT.de und in der TV-App.Pressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5059914