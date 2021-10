Palfinger verzeichnet in den ersten drei Quartalen 2021 Rekordmarken sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis. Der Konzernumsatz beträgt 1.337,6 Mio. Euro nach 1.102,4 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 21,3 Prozent entspricht. Das EBITDA erhöhte sich im Periodenvergleich um 34,2 Prozent auf 188,3 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 70,6 Mio. Euro per Ende des 3. Quartals 2020 auf 125,4 Mio. Euro, das Konzernergebnis betrug 71,4 Mio. Euro nach 31,8 Mio. per 30. September 2020. Die Net Debt/EBITDA Ratio liegt mit 1,78 "auf exzellentem Niveau", so das Unternehmen, das weiter von der Hochkonjunktur und dem positiven Marktumfeld profitiert. Allerdings treffen die weltweiten Materialengpässe und Beeinträchtigungen der Lieferketten auch die Produktion von ...

