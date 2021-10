Skechers hat gestern Abend nach US-Börsenschluss auf den ersten Blick keine guten Zahlen vorgelegt. So hat der amerikanische Schuhanbieter im dritten Quartal sowohl bei den Erlösen als auch beim Gewinn die Markterwartungen verfehlt. Dennoch gibt es Positives, was den Anlegern gefällt und der Aktie ein vorbörsliches Plus beschert.Konkret hat Skechers im dritten Jahresviertel seine Umsätze um 19,2 Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar gesteigert. Das ist weniger als gedacht - so hatten die Analysten ...

