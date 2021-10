Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Globale Aktien seien im September um 4,3% eingebrochen - die schlechteste Monatswertentwicklung seit März 2020 - und hätten das traditionell schwache dritte Quartal mit düsteren -1,5% (YTD: 9,8 %) beendet, da sich Stagflationssorgen einschleichen würden. Die Anleger hätten versucht, ihre Positionen in überkauften Wachstumswerten abzustoßen, die am meisten von der Schwäche im Technologiebereich betroffen gewesen seien. In Deutschland habe der DAX 3,63% verloren, der MDAX 4,4%, der TecDAX 4,07% und der SDAX 3,32%. Der Einkaufsmanagerindex (EMI) für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland sei im September deutlich zurückgegangen (auf 58,4 gegenüber 62,6 im August), da Engpässe bei Rohstoffen die Produktion eingeschränkt und den Preisdruck verstärkt hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...