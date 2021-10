Während die Edelmetalle in der abgelaufenen Handelswoche eine gemischte Performance zeigten, konnten die Minenaktien weiter zulegen. Die Entwicklung des Themendepots war im Berichtszeitraum positiv, wurde aber verstärkt von Währungseffekten beeinflusst. Zulegen konnten insbesondere die Aktien von Coeur Mining und Hecla Mining, während die Titel von Yaman Gold und Anglo American Platinum Abgaben verzeichneten.Das Themendepot Edelmetalle veränderte sich per saldo auch in der abgelaufenen Berichtswoche wenig. Dazu trug vor allem der Einfluss der ...

