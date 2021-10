Mainz (ots) -Mit zwei Dokus in Erstausstrahlung plus der dreiteiligen Reihe "Syriens Herrscher - Das Haus Assad" beleuchtet ZDFinfo am Donnerstag, 4. November 2021, von 19.30 bis 23.10 Uhr, Auswirkungen des Syrien-Konflikts. Die Doku "Zerrissene Familie - Zwischen Syrien und Deutschland" schildert ab 19.30 Uhr die Schwierigkeiten einer nach Deutschland geflüchteten Syrierin, ihre Familie nachkommen zu lassen, die noch in einem Flüchtlingslager lebt. Ab 20.15 Uhr zeigt die PBS Frontline-Doku "Der Dschihadist - Syriens letzter Widerstand", wie ein von den USA gesuchter Dschihadist den Westen davon überzeugen will, heute ein vertrauenswürdiger politischer Führer der Opposition in Syrien zu sein. Der Film von Denise Dismer über die zerrissene syrische Familie steht ab Montag, 1. November 2021, 5.00 Uhr, ein Jahr lang in der ZDFmediathek zur Verfügung. Der Film von Martin Smith und Marcela Gaviria über den umstrittenen Dschihadisten ist ab Donnerstag, 4. November 2021, 5.00 Uhr, 30 Tage lang in der ZDFmediathek zu sehen.2015 flüchtete die Syrerin Fteim Almousa nach Deutschland - seitdem lebt sie von ihrer Familie getrennt: sie in Baden-Württemberg, ihr Mann mit den Kindern in einem Flüchtlingslager in Nord-Libanon. Die jahrelange Trennung und die Ungewissheit drohen die Familie zu zerstören. Als 2018 das "Familiennachzugsneuregelungsgesetz" in Kraft trat, keimte Hoffnung auf. Doch wieder musste Fteim Almousa warten und kostbare Zeit verstrich. Ihre älteste Tochter Riham ist inzwischen volljährig geworden und damit vom Familiennachzug ausgeschlossen. Das "Familiennachzugsneuregelungsgesetz" betrifft subsidiär Geschützte - Menschen, die zwar keinen Asyl- oder Flüchtlingsstatus haben, im Herkunftsland aber vom Tode bedroht sind, können Ehepartner und minderjährige Kinder nach Deutschland holen. Ob Fteim und ihre Familie von dieser Regelung profitieren werden?Für die Doku "Der Dschihadist - Syriens letzter Widerstand" hat sich US-Journalist Martin Smith mit Abu Muhammad al-Dschaulani in der Provinz Idlib getroffen, der letzten Hochburg der Opposition gegen das Assad-Regime. Die Rolle des seit 2013 von den USA gesuchten Dschihadisten gilt als umstritten: Der Anführer der Opposition gegen das Assad-Regime war früher Kommandant einer Untergruppe von Al-Kaida. Gegen ihn bestehen außerdem etliche Anschuldigungen wegen Menschenrechtsverletzungen. Und doch bemüht sich al-Dschaulani um ein positives Image, um auch von den USA als Verhandlungspartner anerkannt zu werden.Der Doku-Abend am Donnerstag, 4. November 2021, in ZDFinfo:19.30 Uhr: "Zerrissene Familie - Zwischen Syrien und Deutschland"20.15 Uhr: "Der Dschihadist - Syriens letzter Widerstand"21.00 Uhr: "Syriens Herrscher - Das Haus Assad: Staatsstreich und Aufstieg"21.40 Uhr: "Syriens Herrscher - Das Haus Assad: Die Nachfolger und die Macht"22.25 Uhr: "Syriens Herrscher - Das Haus Assad: Arabischer Frühling und Bürgerkrieg"Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zerrissenefamilie"Zerrissene Familie - Zwischen Syrien und Deutschland" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/Tij/"Der Dschihadist - Syriens letzter Widerstand" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/TKaj0/ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5059990