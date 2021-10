Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Sissi Hajtmanek blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Valneva wieder. Der Handel der Valneva-Aktien am regulierten Markt der Euronext in Paris wurde heute zeitweilig ausgesetzt. Bei den Verkäufen steht Apple auf dem zweiten Platz. Apple hatte am Donnerstag nach US-Börsenschluss Zahlen für das vierte Geschäftsquartal präsentiert und trotz kräftigen Zuwächsen die Erwartungen der Wall Street verfehlt.