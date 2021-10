NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ExxonMobil nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Der Ölkonzern habe mit seinen Gewinnkennziffern etwas besser als gedacht abgeschnitten, schrieb der Experte Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der bereinigte Barmittelzufluss hingegen habe wie erwartet zugelegt./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 07:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 07:54 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30231G1022

