(shareribs.com) Toronto 29.10.2021 - Die Aussicht auf einen neuen Markt in der Behandlung geistiger Erkrankungen hat in den vergangenen beiden Jahren zu einem deutlichen Plus der Investments in dem Bereich geführt. Die Wirkung von psychedelischen Erzeugnissen auf den Menschen ist zwar oberflächlich schon lange bekannt, genau erforscht bislang jedoch kaum. Erst kürzlich berichtete die Johns-Hopkins-Universität, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...