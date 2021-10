Osnabrück (ots) -400.000 Kugelschreiber: Sammler aus Ostfriesland peilt Weltrekord anOsnabrück. Gerd Reck aus Rhauderfehn in Ostfriesland sammelt seit 28 Jahren Kugelschreiber. Nach eigener Schätzung hat der 58-Jährige mittlerweile 400.000 Stück. Noch hält eine Frau in Nordrhein-Westfalen den Rekord mit 350.000 Kugelschreibern. Reck ist überzeugt, diese Marke zu übertreffen, und will nun den Antrag für eine Aufnahme in das Guinnessbuch der Rekorde auf den Weg bringen.Die Kugelschreiber hat Reck in seinem ganzen Haus verteilt. Unter anderem in Tonnen, in die allein 6000 Kugelschreiber passen. Diese riesigen Sammelbehälter stehen im Keller, wo er die meisten Stifte gelagert hat.Als Anfang des Jahres bundesweit über seine Sammelleidenschaft berichtet wurde, hatte er 150.000 Kugelschreiber. Dann bekam Reck aus ganz Deutschland Pakete geschickt, sodass sich die Anzahl mehr als verdreifacht hat.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5060097