Stuttgart (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu "The Länd"Ganz nüchtern betrachtet, ist die Fortführung gelungen. Nach "Wir können alles. Außer Hochdeutsch" geht es weiter mit "The Länd". So heißt die neue Dachmarkenkampagne der Landesregierung, die schon einige Tage vor ihrem Start für - neutral formuliert - hochgezogene Augenbrauen sorgt. Weiter weg vom Hochdeutschen kommt man kaum.Doch bei aller Kritik. Nach 20 Jahren einen neuen Leitwerbespruch zu entwerfen ist legitim. Und Fachkräfte können die meisten Branchen im Südwesten erwiesenermaßen dringend brauchen. Ob "The Länd" solche Sehnsüchte wecken kann, wird sich noch weisen müssen - ebenso, ob "The Länd" wenigstens ein geflügeltes Wort werden wird. Das zumindest hat "Wir können alles. Außer Hochdeutsch" nämlich geschafft.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5060110