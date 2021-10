Vaduz (ots) -Im Zentrum des diesjährigen Informationstags für die in Liechtenstein akkreditierten Botschafterinnen und Botschafter standen die Ziele der Regierung für die Legislaturperiode 2021-2025. Regierungsrätin Dominique Hasler als Gastgeberin, Regierungschef Daniel Risch und Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni zeigten auf, wie Liechtenstein nachhaltig weiterentwickelt werden soll. Über 70 Nationen, mit welchen Liechtenstein bilaterale Beziehungen pflegt, waren zu Gast in Liechtenstein. Die rege Teilnahme am Informationstag illustrierte das hohe Interesse an Liechtenstein und seiner Politikgestaltung."Der Botschafterinformationstag dient dazu, den ausländischen Botschafterinnen und Botschaftern das Land Liechtenstein näher zu bringen. Der diesjährige Anlass war daher eine gute Gelegenheit, die neue Regierung und das Regierungsprogramm in den Fokus zu rücken und unsere Pläne für die nächsten vier Jahre zu präsentieren" erläuterte Regierungsrätin Dominique Hasler.In ihrer Rede bekräftigte Regierungsrätin Hasler das starke aussenpolitische Profil Liechtensteins und betonte, dass sich Liechtenstein weiterhin aktiv für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte als Basis einer freien Gesellschaft einsetzen werde. Weiter ging sie auf das solidarische Engagement des Landes, das eine lange Tradition hat, ein. Zudem verdeutlichte sie die Chancen eines zukunftsorientierten Bildungssystems und erläuterte, wie die Digitalisierungsstrategie an den Schulen dazu beiträgt. In einem persönlichen Interview mit der ehemaligen liechtensteinischen Jugenddelegierten beschrieb die Regierungsrätin ihre Motivation, sich für das Land Liechtenstein einzusetzen.Regierungschef Risch erinnerte in seiner Rede an die Grundsätze der vor hundert Jahren in Kraft getretenen liechtensteinischen Verfassung, die bis heute nichts an Aktualität und Bedeutung verloren haben. Er betonte die Wichtigkeit, zusammen zu arbeiten, um die Gesellschaft und deren Wohlfahrt voranzubringen - ganz im Sinne von Artikel 14 der Verfassung. Die Zukunft Liechtensteins könne nur gemeinsam durch verlässliches und nachhaltiges Handeln erfolgreich gestaltet werden.Regierungschef-Stellvertreterin Monauni ging in ihrer Rede insbesondere auf die Wirtschaftslage in Liechtenstein ein. Sie hob hervor, dass sich die Wirtschaft während der Pandemie als robust erwiesen habe und die Arbeitsmarktlage trotz der Herausforderungen erfreulich sei. Es sei Aufgabe der Regierung, gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu schaffen, u.a. durch geringe bürokratische Hürden. Sie unterstrich weiter, dass das Erfolgsmodell Liechtenstein auch auf einer tiefen europäischen Integration beruhe.In einem Panel wurden zentrale Aspekte der Reden der drei Regierungsmitglieder weiter vertieft. Zugleich wurde den Botschafterinnen und Botschaftern die Gelegenheit geboten, den Regierungsmitgliedern Fragen zu ihren Zielen und zu ihrer Arbeit zu stellen.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100880271