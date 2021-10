Der französische Impfstoffhersteller Valneva hatte am Mittwoch eine Kapitalerhöhung angekündigt, was an der Börse kurzzeitig für extreme Turbulenzen gesorgt hat. Heute hatte der Konzern sogar selbst den Antrag gestellt, die Aktie zeitweise vom Handel auszusetzen. Damit kehrte für einige Stunden Ruhe ein und zahlreiche Anleger hatten sich eine Strategie zurecht gelegt, die aber mit der Wiedereröffnung schnell über den Haufen geworfen werden musste. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...