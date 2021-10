Zur Mittagszeit noch klar im Minus liegend, berappelte sich der EuroStoxx50 und schaffte es in der letzten Handelsstunde noch mit 0,39 Prozent ins Plus auf 4250,56 Punkte.Paris / London - Die Anleger haben am Freitag die enttäuschenden Zahlen der US-Tech-Riesen Apple und Amazon an den europäischen Börsen gut weggesteckt. Zur Mittagszeit noch klar im Minus liegend, berappelte sich der EuroStoxx 50 und schaffte es in der letzten Handelsstunde noch mit 0,39 Prozent ins Plus auf 4250,56 Punkte. Auf Wochensicht ging er so 1,5 Prozent höher über die Ziellinie.

Den vollständigen Artikel lesen ...