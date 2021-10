NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Holcim von 53 auf 54 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Resultate zum dritten Quartal passte Analystin Elodie Rall ihr Bewertungsmodell für den Baustoffhersteller an. Das Unternehmen habe im Konferenzgespräch beruhigende Aussagen zur Kosteninflation und zu der Möglichkeit von Preiserhöhungen gemacht, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem erachte der Vorstandschef trotz erhöhter Prognosen diese dennoch als konservativ. Jedoch bestünden weiterhin Risiken, etwa im Bereich ESG (Umwelt- und soziale Aspekte und gute Unternehmenskultur) sowie in der Syrien-Affäre./AWP/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 15:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 16:01 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012214059

