Im Laufe der vergangenen zwölf Monate hat Ethereum ein Plus von über 1.000 Prozent verbucht. Am Freitag kletterte der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung auf ein neues Allzeithoch. Auch Shiba Inu könnte daran einen Anteil haben. Vor gut einer Woche hatte Ethereum erstmals seit Mai wieder die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar übersprungen. Am Erreichen des Allzeithochs scheiterte die nach Bitcoin zweitgrößte Kryptowährung der Welt aber. Jetzt ist auch diese Hürde genommen - und wie. Am Freitag schnellte der Kurs von Ethereum/Ether (ETH) auf gut 4.455 Dollar nach oben. Im Siebentageszeitraum steht ein Plus ...

