Nachdem die Analysten von SRC Research heute eine drohende Insolvenzgefahr bei VST Building in den Raum stellten, gibt die Gesellschaft nun eine Stellungnahme dazu ab: Darin heißt es: "VST ist nicht zahlungsunfähig. Richtig ist, dass das schlechte wirtschaftliche Umfeld als Folge der COVID-19-Pandemie auch bei VST und ihren Konzerngesellschaften deutlich nachteilige Auswirkungen hat. Dies schließt auch die bereits mitgeteilte Insolvenz der Premium Syscon in Dänemark mit ein. Der Vorstand, sowohl die bestehenden Vorstandsmitglieder als auch bereits unter enger Einbindung des zukünftigen Vorstandsmitglieds Gerhard Kornfeld, arbeitet derzeit intensiv an Maßnahmen. Soweit für VST ersichtlich, beruft sich SRC Research für die Gefahr der ...

