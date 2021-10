Freiburg (ots) -



Die Art und Weise der Rückzugsankündigung von Norbert Walter-Borjans belegt, dass die SPD zurecht die führende Rolle in den laufenden Koalitionsverhandlungen einnimmt. Denn die CDU zerpflückt sich derzeit selbst und ist nicht nur auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Die Christdemokraten fragen sich auch, was Konservativsein eigentlich noch bedeutet. Die SPD hingegen ruht so sehr in sich, dass sie einen Führungswechsel inmitten der Regierungsbildung nicht scheut. http://www.mehr.bz/khs303i



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5060164

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de