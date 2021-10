Russland geht einen weiteren Schritt hin zur Integration seines Goldhandels in internationale Handels- und Abwicklungssysteme. Der weltweit zweitgrößte Produzent von Gold will im Zuge dessen seinen Goldhandel mit dem Goldhandel in London vernetzen, zudem könnte eine ähnliche Entwicklung mit China folgen.Die niedrigen Handelsvolumina für Edelmetalle waren Russland schon lange ein Stolperstein auf dem Weg zu einer Rolle im internationalen Goldhandel, welche ihrer Bedeutung als zweitgrößter Produzent von Gold nach China ...

